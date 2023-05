Festa per il 37essimo anniversario della 'Charter Night' del Lions Club Bordighera Capo Nero Host

Soci e amici del Lions Club Bordighera Capo Nero Host si sono ritrovati lo scorso mercoledì 24 maggio presso il Ristorante Chez Louis di Bordighera per festeggiare il loro 37essimo anniversario della Charter Night, cerimonia con la quale i Lions ricordano l'anniversario della Charter di fondazione del Club.

Il Cerimoniere Rino Aliquò, dopo il consueto tocco di campana dato dal Presidente Augusto Berro, ha dato inizio alla cerimonia, che si è svolta anche con la presenza del presidente di Zona Giorgio Marenco e dei soci fondatori del club Mario Tarducci, Rodolfo Berro, Paolo Salimbeni, Paolo Oggero, Maurizio Oggero ed Enio Durante.

Il Presidente Augusto Berro ha presentato la serata, dando il benvenuto a soci ed ospiti ringraziandoli per essere presenti a questa importante cerimonia; un ringraziamento particolare e stato fatto al Presidente di Zona ai soci fondatori presenti e anche quelli che per vari motivi non hanno potuto partecipare, inoltre ha voluto ricordare i soci che purtroppo non ci sono più invitando tutti presenti ad alzarsi e a rispettare un minuto di silenzio in loro ricordo. Augusto Berro ha terminato il discorso dicendo: "Un grande plauso va a tutti i soci di questo meraviglioso Club che orgogliosamente rappresento e che in questi 37 anni si sono sempre dimostrati disponibili verso la comunità rispettando il motto WE SERVE che ci contraddistingue”.

Durante la serata è stata data una targa di ringraziamento al titolare del ristorante Chez Louis di Bordighera Jeanpierre Novembre per la sua sempre cortese disponibilità nei confronti del club.

Il brindisi con il taglio della torta, ha segnato l'augurio di festeggiare tantissime altre Charter, da parte di tutti i soci presenti ed è terminato con un caloroso applauso. La serata si è conclusa con una raccolta di euro 1300 da destinare alla Regione Romagna colpita dagli ultimi eventi disastrosi.