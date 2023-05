Bordighera, “I sigari vengono a cena”: degustazione organolettica all'hotel Parigi

“I sigari vengono a cena” è l’evento che propongono l'hotel Parigi e la Tabaccheria Bardone di Bordighera, in collaborazione con Aspi Riviera dei Fiori, il 31 maggio alle 20. Verrà, infatti, organizzata un’organolettica degustazione di prelibati e inediti piatti gourmet accompagnati da vini pregiati delle cantine Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei e abbinati ai rinomati sigari “Toscano”.

I vini e i sigari saranno, perciò, i protagonisti della serata, ospitata dall’hotel Parigi, che prevede un aperitivo e una cena enogastronomica a base di tapas e portate gastronomiche con sei vini, in degustazione con i giusti “mariages” delle cantine Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei.

“Questi eventi hanno lo scopo di promuovere una sempre maggiore collaborazione tra la nostra associazione professionale sommeliers Aspi e le cantine di qualità italiane. Il mondo della sommellerie non si ferma solo in Italia, l’Aspi, unica Associazione Italiana di Sommeliers associata all’Asi (Association de la Sommellerie International che racchiude ben 70 nazioni del mondo), dà la possibilità a tutti i propri soci di inserirsi nell’ambito lavorativo internazionale e, nello spirito di fraterna amicizia, si adopera per far conoscere il valore del buon vino italiano e mondiale” - dicono Davide Roagna, coordinatore di ASPI Riviera dei Fiori; Salvatore Papalia, direttore dei corsi per Sommellier; Piero Sattanino, presidente onorario Aspi (campione del mondo dei Sommeliers Asi, vincitore del II° Concorso internazionale), e Davide Sattanino, sommelier dell’hotel Parigi****.