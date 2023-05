Ventimiglia: 'Storie di amori, delitti e risate', l'ultima fatica letteraria di Rosetta Cozzi

'Storie di amori, delitti e risate' è l'ultimo libro di Rosetta Cozzi. Una pubblicazione della Protos Edizioni, di 206 pagine, che raggruppa una serie di racconti. Così alcuni a carattere sentimentali dove l'amore è protagonista. Poi episodi che svariano verso il giallo e raccontano omicidi. Infine chiusura con momenti comici ed umoristici. Così si presenta l'autrice: "Mi chiamo Rosa, ma per quasi tutti i miei amici sono Rosetta. Sono nata in una ridente cittadina del sud, da genitori lucani, trasferita in Liguria in giovane età, subito dopo il matrimonio andai a vivere nel Principato di Monaco con il mio consorte. Ho quattro figli ormai adulti che mi hanno resa felice facendomi diventare nonna e bisnonna. Ho un carattere dolce, allegro e aperto ad ogni argomento. Mi piacciono le sfide e mettermi in gioco. Nella mia vita ne ho affrontate molte, in alcune ho vinto, in altre ho perso. Ma non ho mai rinunciato a ritentare". Rosa Cozzi ha scritto poesie e altre opere fra le quali un libro illustrato di favole per bambini.

Il libro sarà inoltre presentato il 29 giugno nel Chiosco di Sant'Agostino di Ventimiglia. Alle 15. Dopo la presentazione l'autrice resterà disponibile fino alle 19 per un firmacopie.