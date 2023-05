Triora: domenica torna "Pittura per le vie del borgo", artisti all'opera per abbellire porte e legni nel paese delle streghe

Domenica a Triora tornerà l'appuntamento con 'Pittura per le vie del borgo'. Un evento tradizionale per il paesino della valle Argentina, organizzato da Daniela Coscioli, in collaborazione con l’associazione LiberArtefamkorè e il patrocinio del Comune di Triora.



A partire dalle 11 e fino alle 18, passeggiando nei carruggi del paese delle streghe sarà possibile trovare gli artisti impegnati a decorare porte e superfici di legno. Questa è la sesta edizione della manifestazione e di volta in volta grazie a talento ed originalità di questi pittori, il paese si è arricchito di queste opere d'arte che contribuiscono a rendere il centro storico ancora più suggestivo.

Inoltre a movimentare la giornata di festa ci penserà anche il teatro itinerante. Due turni per il tour, il primo alle 11.30 e il secondo alle 12:30. Si potrà assistere alle performance di Silvano Marco Corradi, Graziella Tufo, Consuelo Benedetti e Mirella Fazzolari. Tema di quest'anno: 'Le streghe di Triora'. Infine, non mancheranno la mostra fotografica e di pittura ed anche delle attività i bambini con laboratori artistici dalle 11 alle 13 e la presenza per tutto il giorno del truccabimbi a cura di Emma De Paulis.