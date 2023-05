Sanremo, lotta al neuroblastoma: al Teatro del Casinò torna “Danzare per la vita”

Appuntamento domani (sabato 27 maggio) con il festival di danza per la solidarietà “Danzare per la vita”, dalle 20.30 al Teatro del Casinò.

Giunto alla diciottesima edizione, è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica “Danzare per la vita” presieduta da Tony Del Core e ha scopo benefico nei confronti dell’associazione italiana per la lotta al neuroblastoma (Ospedale Gaslini di Genova). Presentatrice e madrina della serata, Agata Reale, ballerina di “Amici 6”. Ospite, la vincitrice del Grande Fratello Vip 2023, Nikita Pelizon, insieme al piccolo coro che ha accompagnato Mr. Rain al Festival di Sanremo con la canzone “Supereroi”.

“Danzare per la vita”, per la direzione artistica di Deyla Del Core, vede in gara gruppi suddivisi in diverse categorie: danza contemporanea, moderna, hip hop e classica. I partecipanti saranno valutati dalla giuria tecnica composta da Colomba Tirari (presidente del comitato Unicef di Imperia), Daniele Baldi (coreografo e ballerino), Eugenio Buratti (coreografo e ballerino), Giacomo Molinari, direttore del “Molinari Art Center”. Sempre la giuria tecnica assegna il premio “Danzare per la vita”.

Non solo danza: hanno ricevuto il premio anche personaggi dello sport e dello spettacolo come Dario Ballantini (Striscia la notizia), Anna Longhi (attrice), Lallo Circosta (attore Raidue-Mediaset), Marco Todisco (il partner artistico di Enrico Brignano), Luca Abete (Striscia la notizia), Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, Carolyn Smith (Ballando con le stelle, RaiUno). È possibile seguire la diretta streaming a questo link: https://player.zerounocast.it/playerentellaesterna.html. Questo, invece, l’indirizzo e-mail per esprimere il televoto per il premio “Danzare per la vita web”: televotodpv@gmail.com. L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Sanremo.