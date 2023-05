Vallecrosia: stipulata la convenzione con 'Easy Park', arriva il pagamento della sosta con la 'App'

Il Comune di Vallecrosia attiverà un progetto di gestione del servizio di pagamento delle soste nelle aree gestite con gratta e sosta, con nuove modalità di pagamento, per facilitare gli automobilisti.

Verrà infatti attivato il sistema ‘EasyPark’, una applicazione che consente il pagamento delle soste con il cellulare. L’Amministrazione, infatti, ha deciso di aggiungere le nuove e più agevoli modalità di riscossione delle tariffe orarie previste nelle aree di sosta a pagamento.

Attraverso l'applicazione gli automobilisti potranno attivare, prolungare o interrompere la sosta con il cellulare. Inoltre, in caso di necessità, potranno anche contattare il servizio clienti di ‘Easy Park’, raggiungibile telefonicamente o via mail.

Per il Comune il servizio sarà gratuito, in quanto EasyPark non tratterrà alcuna commissione o aggio sugli introiti delle soste che verranno interamente versati mensilmente. Il costo del servizio, infatti, sarà a carico degli utenti. La stessa azienda fornirà un accesso al portale per consentire al Comune di verificare soste, scaricare la rendicontazione mensile delle soste effettuate e degli importi.