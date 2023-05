Sanremo: terminata la riasfaltatura sulla tratta principale di via Lamarmora, strada riaperta

Sono terminati i lavori di asfaltatura in via Larmarmora a Sanremo sulla tratta principale e la strada è stata regolarmente riaperta al transito.

A breve verranno asfaltate anche le traverse laterali dove Italgas ha scavato per la realizzazione dei sottoservizi. Da cronoprogramma si attenderanno circa 20 giorni per il ripristino dell'attraversamento pedonale rialzato e della segnaletica stradale.

Riguardo ai ripristini asfalti a seguito di lavori di ditte private, a breve sarà previsto un intervento di asfaltatura anche in strada Peiranze e in via Vesco, sempre per conto di Italgas.