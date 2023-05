Sanremo all’evento conclusivo del progetto ‘Sinturs’ dedicato alla filiera del turismo sostenibile

L'assessore ai Fondi Europei Sara Tonegutti e il segretario generale e dirigente ai Fondi Europei dott.ssa Monica Di Marco hanno partecipato all'evento conclusivo del progetto “Sinturs” (Servizi innovativi per un turismo sostenibile) nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Marittimo.

Il progetto "Sinturs" è finalizzato agli “Aiuti alle nuove imprese di aree marginali per l’acquisizione di servizi nella filiera del turismo sostenibile” ed è stato presentato dal Comune di Sanremo come capofila e ammesso al finanziamento dall’Unione Europea. Oltre a Sanremo e alla Liguria, coinvolge anche Corsica, Sardegna, Toscana e i dipartimenti francesi delle Alpi-Marittime e del Var situati nella Regione Provence-Alpes- Côte d'Azur (PACA).

L’evento conclusivo si è svolto nella meravigliosa cornice del parco di Porto Conte, ad Alghero, alla presenza del direttore della Rete metropolitana di Sassari e direttore del Parco di Porto Conte Mario Mariani e del sindaco di Alghero e presidente della Rete metropolitana di Alghero Mario Conoci.

I partner del progetto sono stati Insigth Risorse Umane srl (impresa privata), la regione del Paca, nello specifico rappresentata dalla Châmbre de Metiers et de l'Artisanat e dalla la Rete Metropolitana Nord Sardegna.

«Nonostante le difficoltà iniziali dovute soprattutto alla pandemia e, quindi, alla conseguente crisi economica – dichiara l’assessore Tonegutti - siamo riusciti comunque ad individuare e selezionare, come previsto dal target progettuale, le dodici imprese di recente costituzione, fra cui alcune con carattere innovativo. La finalità del progetto è stata proprio quella di fornire aiuti alle nuove imprese per l'acquisizione di servizi nei settori dell'economia verde e blu riconducibili alla filiera del turismo sostenibile e allo sviluppo imprenditoriale dei territori. Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Silvia Bianco e alla dott.ssa Lucia Terramoccia per l'impegno con cui hanno portato avanti concretamente il progetto per il Comune di Sanremo».