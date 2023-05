Ventimiglia: verso il ballottaggio, Sismondini "Immediata messa in sicurezza delle scuole cittadine"

“Siamo venuti a conoscenza, durante i numerosi incontri avuti nella Città Alta e nel centro cittadino, di un annoso problema relativo a tutti i plessi scolastici cittadini, ovvero la questione sicurezza”.

Interviene così Gabriele Sismondini, candidato a sindaco a Ventimiglia che prosegue: “Troppo spesso le nostre scuole sono prese di mira da persone che le utilizzano come dormitori e/o luoghi di bivacco durante le ore notturne. Una delle priorità in caso di successo della nostra coalizione alle prossime elezioni di domenica e lunedì sarà l'immediata messa in sicurezza di un luogo importante come gli edifici scolastici di nostra competenza, con una attenzione particolare al plesso di via Vittorio Veneto e di Via al Capo”.

“Lo dobbiamo agli studenti, agli insegnanti e al personale scolastico delle nostre scuole” termina.