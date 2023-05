Ventimiglia verso il ballottaggio, Scullino tende la mano a Sismondini

Martedì sera si sono riuniti al point di via Martiri a Ventimiglia Gaetano Scullino, i suoi candidati e i suoi collaboratori. Nella lunga discussione il gruppo ha ribadito la volontà di continuare a riunirsi, di collaborare nel corso del mandato del consigliere eletto (Scullino) e di proporre idee per la città. È fermo il proposito di rinforzare le liste, con l’ingresso di nuove persone che si sono nel frattempo avvicinate, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Il gruppo concorda sull’opportunità di confrontarsi con il candidato civico Sismondini, sul proseguo di alcune pratiche già avviate dalla precedente amministrazione e previste in programma, come il Centro anziani, il Centro giovani, il Palazzo della Salute, il Centro accoglienza/identificazione/transito per migranti (in posizione decentrata), il collegamento della zona di Peglia e la realizzazione della Passerella pedonale in tempi brevi. Il candidato Sismondini ha mostrato interesse alla prosecuzione di quelle pratiche. Qualora si trovasse una sintesi nelle prossime ore, i candidati offriranno un sostegno esterno a Sismondini per il ballottaggio.