Ventimiglia: verso il ballottaggio, Flavio Di Muro non le manda a dire “Basta lezioni da Sismondini più orientato al passato"

“Basta lezioni da Sismondini più orientato al passato: scelgo, la strada intrapresa: continuare a condividere temi e priorità per i Ventimigliesi e per il futuro della città. Siamo ormai alla fine della campagna elettorale. Un’avventura che mi ha visto e ci ha visti focalizzati sui temi, entrando nel merito delle proposte e dei programmi che abbiamo in mente per far Tornare Grande Ventimiglia”. Sono le parole del candidato a sindaco della città di confine, Flavio Di Muro.

“E mentre il mio avversario si è affannato in questi giorni a parlare esclusivamente di me e di noi – va avanti - noi abbiamo scelto un’altra strada: stare - come sempre - tra le persone e con le persone, nei quartieri e nelle frazioni, confrontandoci a viso aperto. Un modo di agire che vogliamo portare alla guida del Comune, mettendo al centro sviluppo, occupazione, rilancio del commercio, attenzione a tutte le zone della città. Tutto questo alla luce del sole, con una squadra composta in maniera trasparente, senza inciuci o appoggi nascosti di persone che rappresentano il passato di Ventimiglia. Parliamo di futuro. A partire dalla pulizia della città: ereditiamo il progetto di nettezza urbana del Partito Democratico che ad oggi non ha dato i risultati attesi . incrementeremo i giorni di ritiro dei rifiuti dei pubblici esercizi e acquisteremo 15 nuove eco-isole e bidoni di prossimità”.

“E poi il grande tema della passerella – prosegue - il simbolo di una città che riparte. La sua realizzazione è per noi una priorità. Rivedremo il progetto in essere, rendendolo esecutivo, meno oneroso e al contempo sostenibile. Partiremo con celerità recuperando il tempo perso, oltre ogni promessa e annuncio. Una città migliore è anche una città più sicura: siamo pronti su questo a governare le emergenze in sinergia con il governo nazionale e impiegheremo nuovi strumenti e risorse per il controllo del territorio. Partiremo da subito con gli sgomberi degli accampamenti abusivi e contro ogni illegalità. Nella nostra idea di Ventimiglia nessun cittadino sarà lasciato indietro e lo faremo implementando la messa in rete di spazi e servizi di prossimità, per migliorare la qualità della vita e limitare situazioni di disagi e di emarginazione. Sui frontalieri abbiamo espresso idee chiare sin dall’inizio della nostra campagna e abbiamo rafforzato il nostro impegno accogliendo Roberto Parodi nella nostra squadra. Abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere le riduzioni di tassazione ed ogni misura di agevolazione. Attiveremo lo sportello del frontaliere”.

“Questi sono solo alcuni dei temi e delle questioni – termina Di Muro - dalle quali ripartiremo con coraggio, determinazione e competenza. Un piano di governo chiaro per far tornare grande davvero Ventimiglia”.