Ventimiglia: impianti sportivi e programmi elettorali, Di Muro a Sismondini "Si preoccupi del suo!"

"Leggo nuovamente che il candidato del centro sinistra Sismondini insiste con la linea delle accuse e a non preoccuparsi di come intende sviluppare il suo programma". Interviene in questo modo Flavio Di Muro, candidato a sindaco di Ventimiglia, in risposta alle parole del suo avversario Gabriele Sismondini (QUI).

"Vorrei, Sogno e ancora ci piacerebbe non possono essere parole sufficienti per i cittadini, che vorrebbero ascoltare approfondimenti e proposte concrete. Mi accusa di colpe del passato che non mi riguardano. A differenza sua, io non ero in consiglio comunale e non posso contare sul voto dell’ex Sindaco Scullino, neppure su quello del precedente sindaco Ioculano, così come del suo ex sfidante Ballestra. Insomma, lezioni di rinnovamento da parte sua mi sembrano fuori luogo. Detto questo approfondiamo con piacere il tema dello sport. Le problematiche sugli impianti sportivi sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna e si può fare di più. La spinta della Lega all'iscrizione per aderire al circuito di 'Città dello sport' promossa dall'ente 'Aces Europe' è stata proprio portata avanti per concentrare energie e finanze in quel settore".

"Guardando al futuro - termina Di Muro - queste saranno le azioni concrete per quanto riguarda lo sport alle quali lavoreremo una volta eletti: manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; contributi per le famiglie meno abbienti; ricerca di fonti di finanziamento extracomunali per la creazione di nuovi impianti. Sullo sport e su tutti gli altri temi importanti per la città, invito i ventimigliesi a consultare il nostro programma a questo link".