Si terrà domani, tra il centro cittadino e la città alta, la chiusura della campagna elettorale “itinerante” del candidato sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, sostenuto da tutto il centrodestra e dalla lista “Frontalieri”.

La serata inizierà alle 19:30 con un dj set presso il point elettorale di via Aprosio; proseguirà alle 20:30 in via Hanbury e si concluderà alle 21:30 a Ventimiglia Alta.

La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.