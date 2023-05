Ventimiglia al bivio del ballottaggio tra Di Muro e Sismondini: parlano i due sfidanti (Video)

Ancora quattro giorni e Ventimiglia avrà un nuovo sindaco. Dopo il primo turno ora la città è a un bivio con il ballottaggio tra Flavio Di Muro, candito della coalizione di centrodestra, e Gabriele Sismondini, espressione civica con l’appoggio del Partito Democratico.



Sono giorni di confronti, attacchi più o meno diretti e lotta all’ultimo voto per i due contendenti che al primo turno sono risultati divisi da 9 punti percentuali: 37.99% per Di Muro, 28.90% per Sismondini.

Quando al voto manca ormai una manciata di ore, con le urne che si apriranno domenica mattina alle 7 per chiudersi lunedì pomeriggio alle 15, i due contendenti si sono confrontati al microfono di SanremoNews tra temi cardine della città di confine e un focus personale in vista della due giorni decisiva.

L'intervista

Riprese e foto di Carlo Alessi ed Elisa Colli