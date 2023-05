Trasporti, Riolfo (Lega): "Necessario istituire nuova fermata a Bordighera dell’Intercity 641"

“Isolamento dell’estremo Ponente ligure. Considerato che molti abitanti della zona utilizzano treni Intercity da e per Genova e che uno dei convogli più utilizzati nel ritorno è l’Intercity 641 che parte da Milano, è necessario istituire una fermata supplementare a Bordighera".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo. "In consiglio regionale - prosegue - l’assessore competente ha concordato sul fatto che la richiesta è legittima e opportuna. Regione Liguria, lo scorso aprile, ha scritto al Ministero competente chiedendo di mettere a sistema la fermata di Bordighera per l’Intercity 641 in tutto il periodo dell’anno. Mi auguro che la risposta arrivi velocemente perché è importante istituire la nuova fermata per i nostri pendolari, studenti e lavoratori, ma anche per il nostro turismo, soprattutto in vista dell’ormai prossima stagione estiva".

"Ricordo - termina - che la distanza temporale tra la stazione di Bordighera e quella di Ventimiglia è di soli 5 minuti e l’aggiunta dell’ulteriore fermata a Bordighera non incide sulla rapidità della corsa”.