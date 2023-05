Elezioni a Ventimiglia: Sismondini attacca "La Lega non ha rinnovato progetto contro la povertà educativa minorile"

"A Ventimiglia La Lega ha ritenuto di non rinnovare il progetto "Spazio ZeroSei" trascurando un investimento importante contro la povertà educativa".

È quanto denunciato dal candidato sindaco di Ventimiglia, Gabriele Sismondini in merito al progetto nato nel 2018 in diverse città italiane, come Lecce, Pistoia, Vibo Valentia e tra queste anche la città di confine. "Spazio ZeroSei, luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie" è un progetto nel bando Prima Infanzia finanziato dall’Impresa Sociale con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile" - spiega Sismondini.