Sanremo: dalle ceneri della pasticceria La Veneziana apre La Casa del Dolce, Mengozzi "Li ho scelti perchè sono persone di cuore e capaci"

Dalle ceneri della storica pasticceria La Veneziana di Sanremo nasce La Casa del Dolce. Un passaggio di testimone tra pasticcieri quello avvenuto questo pomeriggio nel quartiere San Martino, con tanto di taglio del nastro e grande festa.

Qui, come nel resto della città e non solo, La Veneziana era una istituzione. Un'attività artigianale con una storia lunga 59 anni e dietro al bancone ed in laboratorio fino all'anno scorso c'era Dante Mengozzi, maestro pasticciere.

E' stato proprio lui a passare il testimone ad Andrea De Vincentiis e Nicoletta Coccoluto. Questi ragazzi sono il volto de La Casa del Dolce. La nuova attività apre con l'auspicio di portare avanti la pasticceria tradizionale di Sanremo e introdurre qualche novità con l'onere e l'onore di aver aperto in questi locali colmi di storia.



Una inaugurazione che ha visto la partecipazione anche dell'assessore Massimo Rossano e del portavoce cittadino di Fratelli d'Italia Antonino Consiglio. La nuova attività si apre con la benedizione di padre Paolo della Parrocchia N.S. della Mercede e alla presenza di tantissime persone di San Martino.

La Casa del Dolce realizza il sogno di De Vincentiis di ampliarsi dopo aver portato avanti per tanti anni un laboratorio in via Peirogallo. "L'occasione di una vita - confessa insieme a Nicoletta - Abbiamo l'opportunità di portare avanti la tradizione de La Veneziana e portare qualche novità. In pochi giorni di apertura dal quartiere abbiamo ricevuto grande affetto ed entusiasmo nel vedere riaperto lo storico locale. Vogliamo tenere alto il nome de La Veneziana che qui mancava tanto".

C'è anche una storia dietro questa inaugurazione che si percepisce dalla partecipazione di Mengozzi, emozionato al taglio del nastro e mentre si aggirava nei locali oggi rinnovati. "Io ho fatto nascere questo posto. - ci racconta - Qui, prima non c'era nulla e va detto che non l'ho venduto ma l'ho affittato a delle persone capaci. Quando passi una intera vita come la nostra è difficile lasciare ma eravamo anche stanchi. Non nascondo che mi manca ma adesso c'è mio nipote a cui pensare".

59 anni di attività solo con La Veneziana, vuol dire che avrà avuto modo di conoscere molti pasticceri o aspiranti tali, che cosa l'ha spinta a scegliere Andrea? "In Andrea ho visto una persona di cuore, onesta, capace e che accetta consigli. Gli ho mostrato anche qualche nostra preparazione. - risponde - Oggi la pasticceria è totalmente diversa da quando ho iniziato io, una volta si faceva tutto rigorosamente a mano, compresa la preparazione degli ingredienti. Era un altro lavorare sicuramente più difficile. Noi siamo all'antica".