Ventimiglia: gazebo di Forza Italia e Azzurro Donna in sostegno dell'Emilia Romagna

Milena Raco, in qualità di coordinatrice cittadina e vice coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, Davide Longordo, in qualità di coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, Chiara Giovinazzo responsabile del distretto social media e comunicazione Azzurro Donna e militante in Forza Italia Giovani, Carola Sciandra, responsabile del distretto giustizia Azzurro Donna e militante in Forza Italia Giovani, annunciano il loro gazebo in programma domani, giovedì 25 maggio, a sostegno dell’Emilia Romagna, colpita lo scorso 19 maggio da una devastante alluvione, che al momento vede decine migliaia di persone evacuate dalle proprie case.