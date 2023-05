Sanremo: la neo consigliera Anna Asseretto nominata presidente della commissione sanità, Ester Moscato sarà vice

A pochi giorni dal suo ingresso in consiglio comunale al posto di Eugenio Nocita (nuovo membro del Cda del Casinò), Anna Asseretto è stata nominata questa mattina presidente della quinta commissione consigliare dedicata al tema della sanità.

La proposta è arrivata per voce del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e non ha incontrato il favore del consigliere di minoranza Luca Lombardi che ha avanzato la propria controproposta: “Asseretto non mi è sembrata convinta, l’unica persona che viene dall’ambito sanitario è Patrizia Badino”. Lombardi ha quindi proposto la nomina di Ester Moscato come presidente e di Patrizia Badino alla carica di vice. Ipotesi che, però, è stata respinta.

Al termine della breve discussione Anna Asseretto, già assessore alla Floricoltura della prima amministrazione Biancheri, è stata votata presidente, con Ester Moscato in qualità di vice. La pratica è stata approvata con il “sì” della maggioranza, mentre i gruppi di opposizione non hanno preso parte alla votazione.

Dopo la nomina del presidente, il primo tema che la quinta commissione si troverà a dover gestire sarà il piano socio sanitario di Regione Liguria, documento cruciale per l’organizzazione ponentina e per dirimere la ormai annosa questione del punto nascite.