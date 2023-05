Un tavolo tematico sull’ambiente e il patrimonio culturale verrà organizzato a Pigna il 31 maggio alle 14.30.

“E' una consultazione con gli attori locali per raccogliere idee per lo sviluppo della comunità rurale delle valli imperiesi. Costruiamo assieme le azioni per lo sviluppo del nostro territorio” - fa sapere il sindaco di Pigna Roberto Trutalli - “Si terrà il 31 maggio alle 14.30 nell’aula consiliare. È aperto a tutti”.

L’incontro si svolgerà in piazza Umberto I a Pigna.