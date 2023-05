Vallecrosia festeggia Maria Ausiliatrice: stop al traffico per la processione

Vallecrosia, domani, celebrerà la festa solenne di Maria Ausiliatrice. Nel pomeriggio, alle 17, si terrà, presso la parrocchia di Maria Ausiliatrice la benedizione dei bambini mentre alle 18 verrà celebrata la santa messa solenne.

Alle 21, invece, vi sarà la processione che passerà lungo diverse vie del centro: via Don Bosco, via Romana, via Roma, via Colombo e Belvedere. Per l’occasione parteciperanno, oltre alla comunità, anche le due parrocchie della città della famiglia, don Antonio Arnaldi, vicario generale, e la Banda Musicale di Borghetto San Nicolò.

Per consentire lo svolgimento del corteo in totale sicurezza dalle 21 verrà sospesa la circolazione veicolare al momento del passaggio della processione. Alla conclusione vi saranno i fuochi d'artificio, un dono dell'Amministrazione.