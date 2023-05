Rombano i motori, nel fine settimana le Ferrari invadono Pigna (Foto)

Pigna, sabato, è stata invasa da tante Ferrari colorate che hanno fatto tappa nel paese dell'alta val Nervia. Un prezioso incontro organizzato dal Comune con la società Happy Few Racing di Monaco e l’Osteria Martini.

“Si è svolto l'evento le Ferrari nel Medioevo in La Ciassa Veglia (Piazza Vecchia XV Sec)" - dice il sindaco di Pigna Roberto Trutalli - "Un plauso va allo staff dell'Osteria Martini che ha organizzato il pranzo della Piazza della Loggia o Piazza Vecchia del XV secolo".

“Un evento straordinario che ha visto come protagonisti trentaquattro auto di pregio come le Ferrari, fiore all’occhiello del 'Made in Italy', e una delle più importanti e storiche piazze del nostro Ponente” - afferma il primo cittadino.