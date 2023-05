Cervo: festa dell’ambiente ‘Piccoli fiori crescono’, consegnata alle scuole la bandiera verde di Eco-schools

Si è svolta anche quest’anno la storica manifestazione “Piccoli fiori crescono” che da 30 anni vede coinvolti i bambini nella sensibilizzazione e tutela del loro territorio. Una festa dell’ambiente per le Scuole Primaria e dell'Infanzia di Cervo alla presenza del Sindaco, del rappresentante del dirigente dell‘Istituto Comprensivo di Diano Marina, dei delegati FEE (Foundation for Environmental Education): signore Albina Savastano e Marina Rattalino, della Protezione civile e della signora Bianca De Bernardi dell’”Asineria Margherita”.

In tale occasione è stata consegnata anche la bandiera verde di Eco-schools, riconoscimento per i progetti realizzati dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria, intitolati rispettivamente: ”Girotondo nel parco” e “Il Ciapa’ per tutti…tutti per il Ciapà” a testimonianza del loro grande impegno nella conoscenza e salvaguardia dell’ambiente.

Entrambi i progetti avevano come fine comune la creazione di un Eco-codice, da collocare all’interno del parco, una sorta di regolamento per i visitatori ed escursionisti. Per la manifestazione “piccoli fiori crescono” i bambini durante l’anno scolastico hanno preparato dei giochi il cui tema è stato:”Il parco in tutti i sensi”.

“Giocare insieme - ha detto Stefania Marchiano, insegnante referente per Eco-schools della Scuola Primaria “A. Ferrari” e della Scuola dell’Infanzia “E. Siccardi” - riflettendo sull’importanza dei nostri cinque sensi per godere delle bellezze che sono intorno a noi. Durante la manifestazione la protezione civile di Cervo ha premiato con un diplomino, gli alunni della classe 5^, che durante i cinque anni di Scuola Primaria, hanno seguito con interesse le loro lezioni, acquisendo consapevolezza dell’importanza di mettere in atto comportamenti corretti nei riguardi dell’ambiente. Un’occasione importante per avvicinare le nuove generazioni alle bellezze ma anche alle problematiche del nostro territorio”.