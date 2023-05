È morto Felice Baciri, storico dirigente della C.I.A. di Imperia dagli anni '60 sino alla prima decade del 2000

È morto Felice Baciri (all’anagrafe Baciri Cavalleri Adolfo, classe 1928), storico dirigente dell’allora Alleanza Contadini e poi della C.I.C. e quindi della C.I.A. di Imperia dagli anni 60 sino alla prima decade del 2000. Ha ricoperto numerosi incarichi, Presidente dell’Associazione Ligure Olivicoltori (a lui va il merito di aver ottenuto la DOP dell’olio Riviera Ligure), e poi anche Presidente regionale CIA dal 1996 al 1998. È stato inoltre Sindaco di Diano San Pietro dal 1965 al 1980.



"Persona intelligente, tenace e riservata - scrivono dalla CIA -, ha contribuito a costruire e a far crescere la nostra Associazione puntando sul patrimonio più importante: le persone. Sapeva far crescere e condividere i valori fondanti del nostro mondo, a partire dell'umiltà, la voglia di imparare, la curiosità, l'onestà, la capacità di ascolto e il rispetto nei confronti delle persone, sia fra colleghi che nei confronti degli Associati.

Se ne è andato in silenzio, senza funerali né cerimonie, rispettando sino alla fine la sua natura ostinata e contraria alle vacue convenzioni. Vogliamo rendergli omaggio come merita una figura così importante per il nostro movimento. Auguriamo a Felice un buon viaggio e ci stringiamo con affetto alla famiglia rinnovando le più sincere condoglianze da parte di tutta la CIA".