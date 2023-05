Nella ricorrenza del 31° anniversario della strage di Capaci, domani mattina alle 9 il Segretario Provinciale del SAP, Stefano Cavalleri, deporrà una corona di fiori presso la stele ai caduti della Polizia di Stato, nel cortile della Questura di Imperia.

La cerimonia, nell’ambito del ‘Memorial Day’, è ovviamente stata organizzata per non dimenticare e sarà l’occasione per celebrare tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità.