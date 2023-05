Sanremo: giovanissima in preda alle convulsioni al mercato, interviene la Municipale ma non serve il ricovero

Una giovanissima stesa a terra in preda alle convulsioni tra le braccia della madre. E' questa la scena a cui hanno assistito ieri mattina i clienti del mercato coperto annonario, all'ingresso nord della struttura.

Sul posto sono subito accorsi due agenti della Polizia Locale, presenti per l'ordine pubblico, che si sono subito resi conto che si trattava di un'improvvisa crisi epilettica. La madre, francese come la giovane figlia, le teneva la testa per evitarle colpi violenti sul pavimento e faceva capire agli agenti di avere il controllo della situazione (evidentemente già esperta per precedenti attacchi).

Gli agenti hanno tenuto lontano la folla che rischiava di accalcarsi troppo sulle due donne. Dopo pochi minuti la crisi epilettica della figlia si risolveva spontaneamente. La mamma ha ringraziato gli agenti per l'intervento ed insieme alla figlia ha proseguito la sua visita al mercato.