Aurigo, primo consiglio comunale: giuramento del sindaco Arrigo e assegnazione delle deleghe (Foto)

Si è riunito ieri pomeriggio il primo consiglio comunale di Aurigo dopo le elezioni. All'ordine del giorno la proclamazione degli eletti, la nomina dei componenti della giunta e del vicesindaco e l'assegnazione degli incarichi ai consiglieri.

Il neo Sindaco, Angelo Arrigo, ha prestato il giuramento di rito ed ha poi proceduto all'illustrazione del programma di governo per i prossimi 5 anni della nuova Amministrazione. Sono stati nominati i due capigruppo, il consigliere Francesco Drago per la maggioranza e Cesare Rainisio per l'opposizione.

All'ordine del giorno anche le pratiche di nomina dei rappresentanti della commissione elettorale comunale e dei giudici popolari presso la Corte di Assise e l'approvazione delle linee guida per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, associazioni e unioni. Infine è stata discussa l'assegnazione delle indennità agli organi comunali con la rinuncia al gettone di presenza da parte dei consiglieri.

Tutte le pratiche hanno visto l'approvazione all'unanimità ad eccezione del programma di governo che ha registrato l'astensione della minoranza. La riunione si svolta in un clima collaborativo come auspicato dal sindaco ad inizio seduta ed accolto dall'intera minoranza che ha ribadito la scelta di una opposizione ferma ma costruttiva.

La seduta è terminata con la consegna a tutte le donne consigliere, alla segretaria Dott. Cristina Bloise ed alla funzionaria Sig.ra Gianna Massa, di un bouquet da parte del sindaco e con le successive foto di rito.

Queste le deleghe assegnate agli assessori: al Sindaco Angelo Arrigo pianificazione generale, bilancio, lavori pubblic, coordinamento delle deleghe e funzioni dei consiglieri; All’Assessore e vice sindaco Deborah Oppia l’urbanistica, assetto del territorio, ambiente, sport e turismo; all’Assessore Fatima Trincheri organizzazione generale, digitalizzazione, personale, rapporti con altri enti, servizi sociali e sicurezza.

Queste le deleghe ai consiglieri: Domenico Ferrari recupero centri storici, protezione civile, manutenzione ordinaria, cimiteri e senti eristica; Francesco Drago acquedotti, attività produttive, manifestazioni, parcheggi e frazione Casoni; Enrica Corradi ai servizi socio sanitari, strade comunali e interpoderali e frazione Poggialto; Franca Mela volontariato, servizi alla persona, decoro urbano, luoghi di aggregazione, cultura e biblioteca; Andrea Amerio innovazione tecnologica, videosorveglianza e fonti rinnovabili.