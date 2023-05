Ventimiglia: escursione in E-Bike tra i vigneti di rossese con degustazione in cantina

Esclusiva escursione in E-Bike tra i vigneti di rossese con degustazione in cantina con guida professionale. Un altro evento proposto nel calendario del Ventimiglia Wine Festival che si terrà nel centro storico dal 26 al 28 maggio.



"Si pedalerà tra i filari arroccati sulle alture di Dolceacqua - spiegano gli organizzatori -, affacciati su un paesaggio unico per poi scoprire con Marco Foresti produttore locale, i segreti del Rossese Dolceacqua cin degustazione in cantina. Escursione adatta a tutti, partenza dal porto di Ventimiglia Cala del Forte alle ore 9.00 e rientro intorno alle ore 13.00. Costo: 25€ - Tour guidato compresa degustazione 60€ - Tour guidato con degustazione, noleggio E-bike e attrezzatura.



Vi aspettiamo per mantenere la promessa di una giornata unica, in un luogo incantato e ricco di calore umano e bellezza. Un’esperienza che vorrete senza dubbio ripetere! Per Info e prenotazione obbligatoria: +39 320 0375820".