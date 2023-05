Pegaso, Mercatorum e San Raffaele: è boom di iscritti nelle sedi di Cuneo, Alba, Bra e Barolo

Non si ferma anche in Granda la crescita di Multiversity Group, il gruppo leader in Italia della formazione on line, di cui fanno parte l’università telematica Pegaso, l’ateneo delle Camere di Commercio Italiane Mercatorum e l’Università Telematica San Raffaele Roma. Una famiglia della quale da alcuni mesi sono entrati a far parte anche i corsi proposti da 24Ore Formazione.

Quello che, con 100mila iscritti e una molteplicità di sedi sparse in tutta Italia, rappresenta da tempo il più grande ateneo d’Italia vanta uno speciale radicamento in Granda e nella confinante Liguria, grazie al particolare attivismo delle sedi operanti a Cuneo, Alba, Bra, Barolo e Imperia. Un bacino capace nel tempo di assicurarsi il favore di un numero crescente di iscritti – ben 15mila –, tra allievi desiderosi di riprendere un corso di laurea triennale o magistrale (ben 66 quelli disponibili) magari interrotto per ragioni professionali, forti della possibilità di conciliare studio e lavoro, e sempre più numerosi neo diplomati che guardano con favore alle opportunità offerte dal suo evoluto sistema di didattica a distanza.

Punto di forza delle sedi di Langhe e Roero in particolare, la bellezza paesaggistica delle colline Unesco, capaci di intercettare un alto numero di studenti interessati a coniugare le sessioni di esame in presenza con periodici soggiorni in un angolo di Piemonte che rappresenta una meta turistica sempre più ricercata.

Proprio il ritorno agli esami in presenza dopo l’interruzione dovuta alla pandemia si collega a un’altra importante novità riguardante lo stesso svolgimento delle prove. Da quest’anno nelle sedi cuneesi delle tre università gli esami di verifica dei vari insegnamenti vengono infatti effettuati per mezzo di tablet collegati direttamente alla sede centrale dei rispettivi atenei. Tramite il dispositivo elettronico lo studente viene così collegato in via telematica al suo personale profilo e chiamato a rispondere alle domande a risposta multipla che rappresentano la prova di valutazione dell’insegnamento.

L’esame sostenuto dallo studente viene così valutato a livello centrale e il suo esito comunicato nella giornata successiva, con la possibilità di accettare il voto o ritentare la prova.

"Un’altra importante novità nella direzione di percorsi di studi capaci di coniugare la flessibilità della didattica on line con l’autorevolezza garantita da un gruppo oggi leader dell’education in Italia e in Europa", commentano i dottori Carmine e Vincenzo Maffettone, direttori delle sedi cuneesi e imperiese, il cui impegno ha consentito negli anni di arrivare alle importanti intese e convenzioni strette tra i tre atenei e alcune tra le primarie aziende del territorio. Tra queste, il gruppi Ferrero, Miroglio, Egea, Rolfo e Abet.

I CORSI DI LAUREA DELL’UNIVERSITA’ SAN RAFFAELE

L’Università San Raffaele propone come detto un vasto ventaglio corsi di laurea triennali, magistrali e master. Tra i primi quelli in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (anche con gli indirizzi "Amministrazioni, professionisti e organizzazioni sportive" e "Organizzazione e amministrazione dei servizi sanitari e socio assistenziali"), Scienze Motorie (anche con indirizzo "Calcio"), Moda e Design Industriale (indirizzi "Design" e "Moda") e Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia. A questi si affiancano le magistrali in Management e Consulenza Aziendale (con gli indirizzi "Economia e Management delle Organizzazioni Sportive", "Banking and Finance", "Economia e Management della Sanità e dell’Innovazione Tecnologica"). Poi Scienze delle Nutrizione Umana (anche con indirizzo "Nutraceutica") e Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.

Particolarmente ampia la proposta di master, tra i quali quelli in "Digital Manager 4.0: Ict e Innovazione", "Metodologie didattiche innovative", "Comunicazione Aumentativa e Alternativa", "Case Manager Infermieristico in Geriatria", "Dietologia Nutraceutica e Nutrigenomica"; "Diritto del Minore: dalla prevenzione alla tutela", "Disturbi del Linguaggio e dell’Apprendimento", "Neuroriabilitazione e neuroscienze dell’età evolutiva", "Riabilitazione cognitiva", "Assistente analista del comportamento", "Neuropsicologia dell’Età Evolutiva", "Logopedia in Età Evolutiva", "Criminologia Clinica e Scienze Forensi", "Dietologia e Nutrizione", "Medicina d’Emergenza/Urgenza e Pronto Soccorso", "Medicina Estetica e Rigenerativa", "Psicologia Scolastica".

LE PROPOSTE PEGASO

Proposte che si aggiungono a quelle già disponibili presso le sedi cuneesi e imperiesi di Pegaso e Mercatorum. Sotto le insegne della prima figurano ad oggi ben 12 i corsi di Laurea (quella magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; le "triennali" in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale, Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione e della Formazione; le "magistrali" biennali in Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e delle Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza, Linguistica Moderna) che allievi da tutta Italia possono seguire quotidianamente tramite una piattaforma di e-learning dedicata, insieme a 131 master, a 20 corsi di perfezionamento e a 59 di alta formazione.

LAUREE E MASTER MERCATORUM

Con Mercatorum sono invece accessibili percorsi triennali in Comunicazione e Multimedialità, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Sociologia e Innovazione, Design del Prodotto e della Moda, Gastronomia Ospitalità e Territorio, Gestione di Impresa, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Lingue e Mercati, Scienze del Turismo, Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze e tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema, Scienze Giuridiche, oltre a quelli magistrali biennali in Management e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Management e Relazioni Internazionale per lo Sviluppo Economico.

La modalità telematica seguita dai tre atenei rende possibile frequentare corsi universitari anche senza la presenza fisica in aula: opportunità che agevola i lavoratori in difficoltà a conciliare i tempi di vita e lavoro. Ai giovanissimi e adulti, neodiplomati e professionisti già affermati, Pegaso, Mercatorum e San Raffaele offrono una formazione personalizzata e fruibile ovunque, nei tempi e nei modi più consoni con un’ampia e articolata offerta tra corsi di laurea, master, esami singoli e corsi di "lifelong learning", applicabile con pieno successo a tutte le aree professionali.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare le sedi di Pegaso di Cuneo (via Emanuele Filiberto 3, tel. 0171/292348), Alba (piazza Michele Ferrero 3, tel. 0173/209.209), Bra (piazza Caduti per la Libertà 20, tel. 0172 414862) e Imperia (piazza E. De Amicis, 7; Tel. 0183/680958) oppure scrivere alle e-mail Ecpcuneo@unipegaso.it, eipoint.cuneo@unimercatorum.it, infosedeimperia@unipegaso.it.