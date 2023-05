Diano Marina: 22enne romeno non si fa trovare ai domiciliari, i carabinieri lo portano in carcere

I Carabinieri della Stazione di Diano Marina hanno eseguito una ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un 22enne rumeno.

Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari da meno di un mese e, due giorni fa si era reso irreperibile. Rintracciato dopo poche ore era stato tratto in arresto in flagranza per evasione e temporaneamente riaccompagnato alla propria abitazione.

Oggi gli stessi Carabinieri che lo avevano arrestato due giorni prima, si sono presentati al domicilio e lo hanno tradotto in carcere di Imperia, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.