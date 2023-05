Bordighera: con il CAI alla scoperta del 'Tirun', venerdì il filmato dell'antica via

"Il tirun ...e non solo", è il titolo dell'incontro che si terrà venerdì, alle 21, presso la sede del CAI in corso Europa, 40 a Bordighera. Il Tirun è l'antica via nata per il trasporto della legna da Gouta a Pigna.



"Vi guideremo in un'escursione virtuale attraverso una rete sentieristica di oltre 300 km proprio alle spalle di casa nostra! - affermano dal CAI di Bordighera - Gli amici Marco Palmero ed Alessio De Benedetti saranno i nostri capi gita che, attraverso racconti e foto, ci guideranno alla scoperta di informazioni utili ed "a portata di click" grazie al sito www.alpmed.it. Una serata da non perdere per ogni escursionista che si rispetti. Non mancate, ingresso libero".