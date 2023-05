Con il progetto ‘Sonic’, il Ruffini di Imperia in finale al 'Monaco Mousetrap Race'

Il Principato di Monaco ospita anche quest'anno la Monaco Mousetrap Race organizzata congiuntamente dall'Automobile Club de Monaco, Engeco, Riva o STARS'N'BARS, la gara internazionale riunisce solo auto di piccole dimensioni alimentate da un meccanismo a trappola per topi.



"Sostenuto dalla Direzione Educativa Nazionale del Principato - si spiega nel comunicato -, questo programma educativo è la promozione della Scienza e dell'Ingegneria. Dieci squadre, ciascuna formata da studenti dai 14 ai 18 anni e dai loro insegnanti, si daranno battaglia vicino al paddock club. Il progetto ‘Sonic’ ideato dagli alunni Matteo Bellantoni ed Elia Bruschi, progettato e stampato interamente in 3d, è stato scelto dalla giuria monegasca per partecipare alla finale che si terrà a Monaco dal 26 al 28 maggio, in occasione dell'80esimo GP di Formula 1. Gli studenti hanno pensato, progettato e costruito un piccolo veicolo alimentato dalla forza propulsiva di una trappola per topi; il mezzo dovrà percorrere 10 metri in meno tempo possibile. Il premio è stato ideato con lo scopo di lanciare un programma educativo e di competizione che promuove le materie STEAM, permettendo agli studenti di applicare le nozioni di fisica in maniera pratica ed ingegnosa, oltre che molto divertente".