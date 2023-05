Oggi ricorre il 60° anniversario dell’elezione di Giorgio I a Principe di Seborga

“Ricordo con viva gratitudine e riconoscenza, che so essere condivise anche da tutti i Seborghini, la figura, l’esempio e il coraggio del nostro indimenticato Principe Giorgio I, di cui oggi ricorre il 60° anniversario della salita sul trono del nostro Principato. L’elezione di Giorgio I, il 14 maggio 1963, ha segnato un punto di svolta nella nostra Comunità. Oggi ricordiamo e onoriamo il suo impegno, la sua leadership e l'impatto positivo che il nostro Principe ha avuto sulle nostre vite, dimostrando una dedizione straordinaria nel servire il nostro Popolo e lavorando instancabilmente per portare avanti la nostra causa, per rappresentare i nostri interessi e per difendere i valori che ci sono cari. Ricordo con gratitudine i momenti in cui Giorgio I ha dimostrato coraggio, saggezza e integrità nel fronteggiare le sfide del nostro Principato e nell'aprire nuove opportunità per la nostra Comunità. La sua guida e il suo impegno sono stati una fonte di ispirazione per tutti noi. Ha dimostrato una passione contagiosa nel sostenere le nostre istanze. Ha dimostrato che con determinazione e una visione chiara si possono realizzare grandi cambiamenti e raggiungere risultati significativi. Ha dimostrato che è possibile creare un impatto duraturo e lasciare un'eredità positiva per le generazioni future. Il suo impegno e la sua dedizione continuino a ispirare e a guidare coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.



Nina, Principessa di Seborga”.