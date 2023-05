Ventimiglia: Sismondini chiude la campagna elettorale "Noi l'unica coalizione che unisce e non divide" (Foto e video)

Tanti amici e sostenitori, questa sera per la chiusura della campagna elettorale di Gabriele Sismondini, candidato a sindaco per il centrosinistra per una serie di liste civiche a Ventimiglia.

Sismondini ha così commentato la campagna elettorale: “E’ stata estremamente faticosa – ha detto – per un mese molto intenso e nel quale si incontrano molte associazioni, comitati e persone. E’ stata piena di belle proposte e di belle cose da dire e sono sicuro che la nostra formazione ha saputo trasmettere il giusto umore e le nostre principali soluzioni per la città”.

Campagna elettorale tesa e partecipata ma anche tra le più ‘tirate’ degli ultimi tempi: “Si, perché abbiamo una certa parte politica che si è divisa in diverse fazioni mentre noi abbiamo riunito le minoranze della precedente legislazione, ma compatti pur nelle nostre differenze e con un programma serio e credibile. Ci sono stati anche momenti non simpatici con molti attacchi, anche personali. Ma siamo andati avanti con il sorriso, sulla nostra strada e con la nostra linea con credibilità, impegno e umiltà nei confronti dei cittadini”.

Quale sarà il suo primo appunto sulla sua agenda se verrà eletto sindaco: “E’ sicuramente renderci conto come sono messe le nostre casse comunali per vedere quali potranno essere i primi interventi emergenziali e rimpinguare la macchina comunale e fare tutto al meglio, altrimenti i problemi non si potranno risolvere. Niente promesse ma solo grande impegno e tanta forza di volontà”.

Ventimiglia chiede sicurezza e di guardare al futuro con più ottimismo: “Il nostro obiettivo principale è quello di, nel primo anno, far tornare la città vivibile e a misura di tutti i cittadini. Abbiamo dato delle risposte e cerchiamo di capire quali potranno essere le aggiunte a quelle già date. Siamo sicuri che, tutto ciò detto, si potrà attuare nel primo anno di amministrazione. Siamo pronti con grande senso di responsabilità”.

Per quale motivo, domenica e lunedì i ventimigliesi dovrebbero votare per lei? “Perché abbiamo formato la coalizione più credibile per questa città. Dove gli altri si sono divisi noi abbiamo unito ed abbiamo costruito un programma serio e che i cittadini sicuramente coglieranno e capiranno. Devono darci la loro fiducia per far rinascere Ventimiglia”