Imperia: degrado al 'Giro dei Galli', arrivata in comune la richiesta per ricostruire il complesso

In merito al degrado dell'edificio della società ‘Giro dei Galli’, all'angolo tra viale Europa e via Nazionale ad Imperia, ovvero l’ordinanza sindacale rivolta alla proprietà privata di effettuare gli interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, è arrivata in queste ore al Protocollo Generale del Comune la richiesta di permesso di costruire convenzionato per il complesso in questione.

L’intervento prevede la demolizione totale dei tre fabbricati vetusti esistenti, con la ricostruzione di un fabbricato di civile abitazione all’interno dell’area di proprietà, con volumi inferiori a quelli attuali. La pratica è all’ufficio Urbanistica, che ha avviato l’istruttoria.