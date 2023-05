Elezioni Amministrative in provincia: ecco tutti i numeri della consultazione e le schede elettorali (Foto)

Sono state rese note le schede elettorali che riguardano le elezioni Amministrative del prossimo 14 e 15 maggio e che interessano 9 comuni della nostra provincia. Imperia, Ventimiglia, Bordighera, Vallecrosia, Triora, Montalto Carpasio, Pieve di Teco, Aurigo e Cosio d'Arroscia.

In totale sono 39 le liste: ad Imperia sono 9, che vengono suddivise tra i 5 candidati sindaco, mentre a Ventimiglia sono ben 16, tra i 6 candidati. Sono invece 3 a Bordighera e Vallecrosia, con lo stesso numero candidati sindaco. Due sono i comuni che hanno un solo candidati e, quindi, dovranno vedere solo superare il quorum. Si tratta di Pieve di Teco con Enrico Pira e Triora con il sindaco uscente Massimo Di Fazio. Di fatto c’è un altro comune che non vedrà ‘scontri’ per la poltrona di Sindaco. Stiamo parlando di Montalto Carpasio dove, oltre al primo cittadino uscente Mariano Bianchi, si sarà in lizza anche Angelo Canobbio, che ha già di fatto annunciato l’appoggio al sindaco. Poi ci sono anche Aurigo e Cosio d’Arroscia, con due liste e due candidati collegati.

Andando in ordine alfabetico partiamo da Aurigo, dove si candidano Cesare Rainisio per la lista ‘Noi ci siamo per cambiare’ ed Angelo Arrigo per ‘Aurigo riparte’. Il piccolo centro della Valle Arroscia, lo ricordiamo, è in gestione dal luglio scorso dopo le note vicende che hanno coinvolto l’ex Sindaco Luigino Dellerba.

A Bordighera sono tre i candidati: uno è l’attuale sindaco Vittorio Ingenito che si presenta sostenuto dalla lista ‘Bordighera Vince’. Quindi troviamo l’ex vice sindaco della giunta Pallanca, Massimiliano Bassi che ha la lista che porta il suo nome. Infine, per il centrosinistra, troviamo Giuseppe Trucchi, attuale Consigliere comunale che è sostenuto dalla lista ‘Insieme’.

Torniamo in Valle Arroscia dove, a Cosio D’Arroscia si deve succedere all’attuale sindaco Mauro Parodi che si ricandida con la lista ‘Per Cosio’. Il suo avversario sarà Antonio Galante che è sostenuto dalla lista ‘Cosio’.

Ad Imperia sono cinque i candidati a Sindaco. Seguendo l’ordine della scheda elettorale troviamo Luciano Zarbano che, dopo le note vicende con Fratelli d’Italia, si candida con ‘Imperia senza padroni’. Quindi Stefano Semeria con il Movimento Cinque Stelle e Claudio Scajola, attuale sindaco che porta tre liste civiche: ‘Avanti’, ‘Insieme’ e ‘Prima Imperia’. Quello che è considerato il suo maggiore antagonista è Ivan Bracco che si presenta con la lista civica ‘Imperia rinasce’ e con ‘Alleanza Verdi Sinistra’ e il Parttito Democratico. Infine troviamo Enrico Lauretti con la lista ‘Società aperta’.

In Valle Argentina c’è Montalto Carpasio che vede la lista ‘L’Unione’ con il candidato Angelo Canobbio e ‘Uniti’ con l’attuale sindaco Mariano Bianchi.

A Pieve di Teco, dopo le note vicende da maggioranza e opposizione che hanno fatto un passo indietro, l’unico candidato (che è semplicemente alla ricerca del quorum) è Enrico Pira con la lista ‘Prima Pieve di Teco’.

Situazione analoga a Triora, dove si candida l’attuale sindaco Massimo Di Fazio con ‘Triora viva’.

Spostiamoci a Vallecrosia dove tutti i candidati promettono scintille: troviamo Fabio Perri che è sostenuto dalla lista che porta il suo nome, Cristian Quesada con ‘X Vallecrosia’ e l’attuale sindaco, Armando Biasi, con ‘Cittadini in Comune’.

Terminiamo con Ventimiglia che presenta il lotto più elevato di candidati e anche di liste. Maria Spinosi si presenta con ‘Ventimiglia progressista’, Tiziana Panetta con ‘Federazione Civica’ e ‘Ventimiglia nel cuore’, Roberto Parodi con ‘Frontalieri’, Gabriele Sismondini con PD, ‘Ventimiglia riparte’, ‘Ventimiglia in movimento’ e quella che porta il suo nome. C’è poi Flavio Di Muro, sostenuto dal centrodestra con; ‘Udc, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e la lista civica ‘torna grande Ventimiglia’. Infine il sindaco uscente (prima del commissariamento) Gaetano Scullino sostenuto da ‘Democrazia Cristiana’, la lista che porta il suo nome e ‘Scelgo Ventimiglia’.

A livello nazionale sono 598 i comuni interessati dal, tra cui 13 capoluoghi di provincia e con 91 sopra i 15.000 abitanti. Si vota domenica 14 dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15, quando si apriranno subito le urne per lo spoglio delle schede. Per i comuni sopra i 15mila abitanti (nella nostra provincia solo Imperia e Ventimiglia) è previsto l’eventuale turno di ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio.