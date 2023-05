Elezioni a Ventimiglia: Matteo Salvini “Flavio Di Muro ha scelto Ventimiglia, ha onestà competenza ed esperienza”

“Flavio Di Muro ha scelto Ventimiglia, ha onestà competenza ed esperienza”. Così, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, si esprime su Flavio Di Muro, candidato sindaco di Ventimiglia.

“Ha fatto una scelta di amore per la sua città – prosegue Salvini - una città straordinaria che, ovviamente negli ultimi anni ha sofferto, non solo per il covid, ma anche per l’immigrazione. Quindi, riportare sicurezza, legalità, lavoro e bellezza, sono le priorità della Lega e del centrodestra che si presenta unito per Ventimiglia e per di Flavio Di Muro”.

“Il 14 e 15 maggio noi ci siamo – termina il leader della Lega - la parola spetta a voi”.