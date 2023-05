Appello al voto di Andrea Bonfà (Lega giovani) per Flavio Di Muro a Ventimiglia

Il coordinatore della Lega Giovani Imperia Andrea Bonfà dichiara: "Domenica 14 e lunedì 15 Maggio le città di Imperia e Ventimiglia avranno una grandissima occasione. Per questo rivolgo un appello anche e soprattutto ai giovani che possono e devono rendersi protagonisti del miglioramento e della crescita del nostro territorio esercitando il loro diritto di voto. Come coordinatore della Lega Giovani Imperia sostengo convintamente i giovani ragazzi candidati nella lista Prima Imperia, i quali sono molto preparati e stanno dimostrando una grande passione ed un grande attaccamento alla loro città. La loro energia sarà utile per portare avanti e migliorare ancora di più la buona amministrazione del Sindaco Scajola”.

“Allo stesso tempo ritengo che Flavio Di Muro rappresenti la scelta giusta al momento giusto per Ventimiglia, dove c'è bisogno di una svolta. La sua competenza, la sua preparazione ed i suoi ottimi rapporti istituzionali renderanno possibile la ripartenza ed il rilancio della città, che tornerà ad essere sicura, vivibile, attrattiva e piena di opportunità per i giovani”.