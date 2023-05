Un marocchino di circa 40 anni è stato arrestato, questa sera in via Ruffini a Ventimiglia per aver aggredito due poliziotti.

L’uomo, che era totalmente ubriaco, verrà accusato anche di disturbo alla quiete pubblica, ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale.

Uno dei due agenti della Polizia Locale è stato medicato al pronto soccorso.