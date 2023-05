Vallecrosia, Perri: "Nei primi 100 giorni ci occuperemo di manutenzioni, decoro e spiagge" (Video)

"Nei primi 100 giorni di mandato interverremo immediatamente nell’analisi e nella verifica di quelle che sono le piccole manutenzioni che mancano da diverso tempo. Sono interventi a basso impatto economico ma sono di alto impatto verso la comunità. Controlleremo il decoro, nel centro storico ci occuperemo della messa in ordine della sicurezza delle porte e ci dedicheremo subito al lungomare e alle nostre spiagge. Ci occuperemo, inoltre, di riprendere in mano le progettualità iniziate da questa amministrazione per poterle migliorare. Vogliamo fare un’amministrazione di confronto. Daremo un’immagine concreta alla città". Lo annuncia il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, in corsa alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio con la lista “Vallecrosia Perri Sindaco”, illustrando quello che desidera fare nei primi 100 giorni di mandato se dovesse essere eletto primo cittadino.

“Siamo arrivati ormai quasi al termine di questa campagna elettorale e in questi mesi abbiamo annunciato il nostro programma, le nostre idee, le proposte, le volontà per dare un'immagine diversa da questo modo di amministrare che abbiamo ricevuto in questi cinque anni" - dichiara Perri - "Abbiamo visto pochi interventi su quello che è l’esigenza della comunità, abbiamo visto solo opere faraoniche, tra l’altro iniziate dall'amministrazione precedente. Serve un cambiamento sostanziale".

"La nostra campagna elettorale si è basata su incontri con i cittadini e le associazioni" - sottolinea Perri - "In caso fossimo noi ad amministrare questa città fra cinque anni vorrei prendere in mano il programma elettorale e vedere depennato almeno l’80 o il 90 per cento dei punti".