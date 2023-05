Imperia al voto, L’appello al voto di Claudio Scajola: "Passione, esperienza, fatti. Avanti Insieme” (video)

Domenica e lunedì si vota per eleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale di Imperia.



Questo l’appello al voto del sindaco uscente Claudio Scajola: "Dopo 5 anni di lavoro intenso ho deciso di candidarmi per portare avanti il lavoro iniziato. Imperia sta cambiando, sta crescendo: ci sono nuove occasioni di sviluppo. Ci sono ancora tante cose da fare, non possiamo interrompere questo percorso di crescita. Guardiamo al futuro con ottimismo. Non curiamoci dei disfattisti, ma guardiamo alla città che cresce. Dopo questi cinque anni posso solo dirvi quello che la mia squadra ed io possiamo offrirvi: passione, esperienza, fatti. Non vogliamo più vedere lavori bloccati ed opere incompiute. Vogliamo proseguire il lavoro iniziato, convinti che quella intrapresa sia la giusta strada. La scelta del 14 e 15 maggio è dunque semplice: fermarsi o andare avanti. Imperia, Avanti Insieme".