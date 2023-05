Bordighera: ultima settimana da consigliere per Mara Lorenzi “Diecimila grazie e un appello ai miei concittadini”

“Dopo 10 anni, eccomi all’ultima settimana da consigliere Comunale a Bordighera. Un lungo periodo che mi ha arricchito di nuovo sapere, nuove conoscenze di persone, e pur sui banchi dell’opposizione, di molte soddisfazioni. Nell’accomiatarmi desidero ringraziare di cuore tutti coloro che in questi 10 anni hanno sostenuto i gruppi civici che rappresentavo e me personalmente. Vogliamo dire la nostra gratitudine a chi ci ha dato fiducia con il voto in ben due elezioni, chi ci ha scelto per affidarci segnalazioni e proposte, chi negli uffici comunali ci ha messo a disposizione documenti e competenze per affrontare i nostri compiti, e chi esprimendo apprezzamento e supporto nelle chat, al telefono, per la strada, mi ha dato il coraggio di resistere e persistere anche quando lo scontro con le maggioranze si è fatto duro”. Così interviene Mara Lorenzi in merito alle imminenti elezioni comunali e al termine del suo mandato.

“La nostra visione per il futuro di Bordighera e le segnalazioni provenienti dai cittadini ci hanno fatto intervenire in Consiglio Comunale su tanti argomenti diversi - prosegue Mara Lorenzi - nel lontano 2013 avevamo portato all’allora nuova amministrazione una lunga serie di bisogni delle Scuole cumulati negli anni, dall’adeguamento antisismico alla necessità di spazi sicuri per il gioco e lo sport. Siamo intervenuti più di una volta sui bisogni del Centro Storico e del Borghetto, e su quelli del mare e delle spiagge; sul futuro dell’Ospedale Saint Charles e quello del Tennis e del Lungomare; e sulla necessità di mitigare l’inquinamento acustico e contrastare il gioco d’azzardo patologico. Ma ciò su cui abbiamo lavorato con maggior insistenza e con buoni risultati grazie anche alle competenze di alcuni membri del nostro gruppo, è stato la tutela del patrimonio comune, con attenzione particolare al Verde e alle opere pubbliche. Filoni che convergono nell’obiettivo di salvaguardare l’essenza di Bordighera, il connubio di natura e graziosità urbana. Questa è stata la grande dote lasciataci dai visitatori Inglesi, non completamente dissipata malgrado i periodi di proliferazione edilizia, e che oggi è ancora più preziosa essendo la graziosità divenuta d’epoca, da potenziare anche come brand turistico. Di qui le nostre battaglie a tutela del paesaggio inteso come risorsa e bene comune: le battaglie per il Verde, da cui è fortunatamente scaturito un Regolamento del Verde che la città non aveva avuto per decenni, quelle per eliminare un intrusivo bar-info point previsto dal progetto sulla Rotonda di Sant’Ampelio, e quelle per eliminare dal progetto per il Lungomare almeno gli interventi più rischiosi per le Araucarie monumentali. La speranza è che le nuove amministrazioni accompagnino Bordighera verso il futuro rendendola sempre più interessante ma senza snaturarla. L’appello ai nostri concittadini è di vegliare sul processo e partecipare. Il Regolamento del Verde darà i risultati sperati se i cittadini continueranno a monitorare come il Verde viene trattato ed esigeranno che il Comune come i giardinieri privati e gli amministratori di condominio rispettino il Regolamento. Le opere pubbliche possono solo avvantaggiarsi della valutazione dei cittadini perché critiche e suggerimenti migliorano i progetti. Qui aiutano molto i Concorsi di Idee. Se l’amministrazione non facilita la partecipazione dei cittadini, i rappresentanti eletti dovranno intervenire per chiederla, e mettere in campo le competenze per catturare i benefici della partecipazione. Spero di aver servito bene Bordighera in questi 10 anni. Continuerò ad essere attenta e attiva per questa cittadina che mi ha riportata a sé da molto lontano”.