Ventimiglia: per la 'Festa della Mamma', concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile

Domenica 14 alle ore 21 presso il Teatro Comunale, ad ingresso gratuito, ci sarà il concerto dedicato alle mamme intitolato concerto 'Viva la Mamma' dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal Mº Franco Cocco.



"Durante il concerto - spiegano dall'ensemble - saranno protagonisti i musicisti della Filarmonica con brani di natura Bandistica, Classica, musica da Film, Pop, Rock. Inoltre ci sarà un intermezzo della scuola di danza 'Dance Art A Project' di Cristina Valente e del Laboratorio di Musica d’Insieme 'Suoniamo Insieme'. Come voce solista avremo il Tenore Carmine Buono che, oltre a cantare, presenterà l'evento insieme a Greta Limon. Durante la serata si potrà assistere alla consegna del riconoscimento della Cumpagnia d'i Ventemigliusi al Mº Franco Cocco e a tutta l’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia per l’impegno che ormai da anni viene portato avanti dall’associazione nella rievocazione dei Canti Ventemigliusi in particolare premiando la 1ª 'Settimana dei Canti Ventemigliusi' svoltasi nel mese di febbraio 2023. Vi aspettiamo per una serata tutta da non perdere"