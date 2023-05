Ospedaletti: alla ‘Piccola’ si presenta il nuovo libro di Romano Lupi ‘La bellezza dei luoghi’

Sabato 13 maggio, alle ore 16, sotto il titolo “La bellezza dei luoghi” si terrà un incontro letterario allo spazio eventi “La Piccola” del Comune di Ospedaletti. In anteprima verrà presentato un nuovo lavoro del professor Romano Lupi, docente di storia e filosofia nei licei e affermato saggista, ovvero la nuova edizione ampliata del libro “La città visibile. Luoghi e personaggi di Sanremo nella letteratura italiana”, edito da Lo Studiolo. Si tratta di uno studio molto interessanti che va a rintracciare la nostra Riviera tra le pagine di autori di rilevanza nazionale e oltre: si parla naturalmente di Calvino, ma anche di precursori come Francesco Pastonchi, Renzo Laurano e Umberto Cavassa. Il fascino dei luoghi e dei personaggi ha ammaliato penne come quelle di Tommaso Landolfi e Leonardo Sciascia, senza dimenticare il futurista Farfa che a Sanremo chiuse i suoi giorni. Il libro è fresco di stampa quindi sarà interessante sentire il commento dell’autore che sarà stimolato ad Ospedaletti dal critico letterario Marco Innocenti, accademico della Pigna e curatore della collana “(As)saggiando” delle edizioni Lo Studiolo. L’evento rientra nella rassegna “Il Cantico della Bellezza” in memoria di Valerio Venturi, lo scrittore e giornalista scomparso prematuramente nel 2018. Infatti duranmte il pomeriggio ci sarà un momento in cui verranno assegnati gli Attestati di partecipazione agli studenti liceali che hanno partecipato alla seconda edizione del Concorso giornalistico “Premio Valerio Venturi” scrivendo recensioni di dischi di recente produzione, elaborati che saranno pubblicati sul prossimo numero della rivista di cultura musicale “The Mellophonium”.

L’incontro è aperto a tutti e l’ingresso è libero.