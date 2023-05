Sanremo: pronto al via il secondo lotto di asfalti da un milione di euro, Italgas rifà l’intera strada in via Lamarmora

Concluso il primo lotto da 600 mila euro, il Comune di Sanremo si prepara per nuovi lavori sugli asfalti per un importo di un milione di euro. La prossima settimana Palazzo Bellevue darà il via agli interventi che, questa volta, interesseranno anche le vie del centro, sulle quali si interverrà in orari notturni per non creare disagi al traffico. Il primo lotto, invece, si era concentrato sulle periferie e su vie secondarie.

I lavori del secondo lotto saranno anticipati dall’importante intervento di Italgas in via Lamarmora. Dopo il massiccio lavoro sui sottoservizi, l’azienda ripristinerà l’intera carreggiata. Il tempo di attesa è stato necessario per far sedimentare i lavori sotterranei. Con gli interventi al via la prossima settimana Sanremo si rifà il look anche nelle vie del centro per essere poi pronta ad accogliere i turisti con l’arrivo dell’alta stagione.