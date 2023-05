Sanremo: dal Tavolo del Turismo 140 mila euro per la promozione in Nord Europa

La giunta guidata dal sindaco Alberto Biancheri ha deliberato lo stanziamento di 140 mila euro per la promozione della città mirata ai turisti del Centro e Nord Europa.

La proposta è arrivata dal Tavolo del Turismo e lo stanziamento è stato possibile grazie ai fondi della tassa di soggiorno.

Il Comune punterà alla comunicazione su giornali e portali web stranieri, senza dimenticare il mercato italiano già abbracciato con le iniziative insieme a Rai per i video promozionali su RaiPlay.

Continua, così, la promozione della destinazione Sanremo sui portali internazionali per richiamare in città turismo straniero di qualità che sappia apprezzare non solo le bellezze del centro, ma anche le possibilità offerte dall'entroterra per la pratica dello sport all'aria aperta.