Dalla Calabria smantellata un'organizzazione che faceva arrivare migranti mediorientali anche a Ventimiglia

La Polizia e la Dda di Catanzaro, in Calabria, ha smantellato una organizzazione internazionale che organizzava viaggi per migranti dalla Grecia o dalla Turchia, per arrivare in Calabria o Puglia e, quindi, proseguire il viaggio in camion, treno o taxi anche fino a Ventimiglia.

I viaggi erano organizzati per i migranti provenienti dal medio oriente e dall'Asia, con tanto di tariffario che variava dai 7.000 ai 15.000 euro. L’organizzazione era articolata in cellule presenti in Italia, Turchia e Grecia e le indagini erano iniziate nel 2018 insieme alla Guardia di Finanza di Crotone, sulla base degli elementi raccolti in anni di sbarchi sulla costa crotonese con barche a vela condotte da cittadini ucraini o dell'area dell'ex Unione Sovietica.

I criminali erano prevalentemente di origine curdo-irachena. Arrivati vicini alle coste italiane, i migranti prendevano contatti con i sodali delle cellule italiane che li favorivano e, con un compenso di circa 500-600 euro, li facevano arrivare a Milano o Torino, per poi andare a Trieste o Ventimiglia. Il confine italiano veniva superato a bordo di camion, treni o taxi, in relazione alle disponibilità economiche dei migranti.