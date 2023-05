Sanremo incontra Copenaghen con il concerto in programma sabato alla Chiesa Luterana

Sabato 13 maggio, alle 17.30, presso la chiesa Luterana di Sanremo in Corso Garibaldi si terrà il concerto di musica corale "Sanremo e Copenaghen, cori insieme per la musica". L'evento è una nuova proposta del coro Nova Tempora, diretto dalla soprano Gabriella Costa.



Ospite dell'appuntamento: il coro danese The Beached Whale (Il Canto delle Balene) diretto dal compositore Mikkel Gomard. Una realtà nata 25 anni fa in un circolo velico danese.

"L’associazione Coro Nova Tempora nasce nell’estremo ponente ligure nel giugno 2021, dall’esigenza di un gruppo di amici di portare avanti la tradizione corale a 4 voci: bassi, tenori, contralti e soprani. - ricordano gli organizzatori - I componenti di questo coro provengono da lunghe esperienze corali precedenti e, lieti di accogliere nuovi partecipanti, già nell’ottobre dello stesso anno di fondazione ebbero un’importante collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, eseguendo il Requiem di Mozart".



"La direttrice Gabriella Costa, soprano di lunga esperienza sia in Italia che all’estero, cura con particolare attenzione la tecnica vocale. Con il suo aiuto il coro è cresciuto sia nella capacità di esecuzione che nella varietà del repertorio. Il concerto in programma comprende brani di musica classica di Vivaldi, Mozart, Bach, Kodaly, Gade, Gjeilo, ma anche brani dal repertorio tradizionale corale danese".