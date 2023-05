Elezioni, Imperia Rinasce: “A Sant'Agata si può riscontrare il disinteresse dell'amministrazione per le frazioni”

“Il disinteresse dell’amministrazione nei confronti delle frazioni si può ben riscontrare a Sant’Agata. Il centro del paese infatti si sta spopolando e gli abitanti tendono a concentrarsi nella zona circostante, rimangono soprattutto anziani, che sicuramente non sono avvantaggiati dal servizio carente offerto dai mezzi pubblici di trasporto. Anche qui poi, come nel resto della città, i servizi di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono poco efficienti”. Così interviene il comitato elettorale di Imperia Rinasce in merito alla situazione della frazione di Sant'Agata.

“È necessario rendere di nuovo attraenti questi luoghi, affinché non si svuotino o rimangano adibiti a semplici dormitori. Serve ad esempio promuovere la creazione di punti di aggregazione, come botteghe o bar, per vivacizzare la vita in paese e non costringere gli abitanti a spostarsi per ogni necessità. Le frazioni sono un’enorme risorsa, non abbandoniamole, il 14 e il 15 maggio andiamo a votare” concludono da Imperia Rinasce.