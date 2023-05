Elezioni Amministrative Imperia: Polis "Vogliamo guardare con coraggio e a testa alta il suo futuro"

“Imperia è una città che vuole guardare con coraggio e a testa alta il suo futuro. Vogliamo accompagnare e agevolare il cambiamento in corso, lavorando ad una città più moderna, più a misura d’uomo, con la ciclabile che raggiungerà a pettine i diversi rioni di Imperia e con un trasporto pubblico moderno, pulito ed ecologico, che permetta di spostarsi più facilmente”.

Interviene in questo modo l’associazione Polis, che sostiene la candidatura del Sindaco Claudio Scajola. “Una città con maggiori possibilità di intercettare le occasioni di sviluppo e lavoro – prosegue - rigenerando le aree dismesse come l’ex Agnesi e l’ex Italcementi, e in cui muoversi in maniera più rapida con la realizzazione dell’Aurelia Bis. Vogliamo una città che risponda meglio alle esigenze dei cittadini, con un patto generazionale che coinvolga giovani e meno giovani, in cui tutti devono sentirsi membri attivi di una comunità. Una città che non si rassegni a essere isolata a causa di infrastrutture assenti o carenti e con infrastrutture digitali stabili e velocissime, in centro e nelle frazioni, che permettano lo sviluppo delle nostre imprese. Bisogna intercettare la richiesta crescente di poter lavorare in un luogo meraviglioso, com’è Imperia, rimanendo connessi con il mondo, realizzando hub di co-working e smart-working”.

“Grazie alla fiducia che ci verrà riconfermata dai cittadini alle prossime elezioni e alla guida sicura e credibile del sindaco Claudio Scajola – termina Polis - Imperia guarderà sempre con maggiore fiducia al suo futuro”.